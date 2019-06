Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zur Zukunft der Großen Koalition

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zur Zukunft der Großen Koalition:

"Die SPD hat großes Erpressungspotenzial gegen die Union.



Denn auch CDU und CSU haben allen Grund, Neuwahlen zu fürchten. Doch gehen sie deshalb unentwegt Kompromisse ein, um die SPD zufriedenzustellen? Wohl kaum. Im Klimaschutz wäre es zwar gut, wenn die SPD sich mehr durchsetzte. Denn beim Klimaschutz ist es am teuersten, nicht sofort zu handeln. Aber der Wirtschaftsflügel der Union würde aufschreien. Erst recht - und mit mehr Recht - wenn die SPD ihre Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung als Symbolpolitik durchsetzen will. Die Union erscheint derzeit zwar als Fels in der Brandung. Doch es ist ein unterspülter Fels. Auch sie hat manches Problem zu klären. Viele haben das berechtigte Gefühl, dass zuletzt nicht mehr regiert, sondern vor allem Wahlkampf gemacht wurde. Deshalb ist es am Ende gut, dass im Moment kein SPD-Parteitag vorstellbar ist, der einem Weitermachen in der Koalition zustimmt. Es ist besser, dem Schrecken ein Ende zu machen."