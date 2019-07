Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zur Schulpolitik

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zur Schulpolitik:

"Was sich Eltern von Schulen wünschen? Allerlei haben die Meinungsforscher des Allensbach-Instituts abgefragt, doch am Ende bleibt eine einfache Erkenntnis: Es geht vor allem darum, dass die Kinder in der (Grund-) Schule lernen, was für ihr späteres Arbeitsleben wichtig ist.



In der Umfrage auf Platz eins: Kenntnisse der deutschen Sprache. 70 Prozent der Eltern sind außerdem dafür, die unterschiedlichen Lehrpläne der einzelnen Bundesländer anzugleichen. Es ist nicht einzusehen, dass es keine bundesweit einheitlichen Prüfungen für alle Schularten und kein vergleichbares Zentralabitur gibt. Es muss ein Ende haben, dass jeder Kultusminister sein eigenes Süppchen kocht, dass es aus purer Eitelkeit keine einheitlichen Anforderungen gibt. Die Leidtragenden sind alle Schüler und vor allem jene Familien, die in ein anderes Bundesland ziehen - und die Universitäten, die sich mit den unterschiedlich qualifizierten Erstsemestern herumschlagen./yyzz/DP/he