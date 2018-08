Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zur Gamescom

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zur Gamescom:

"Die Deutschen geben fürs Spielen so viel Geld aus wie noch nie.



Allein im ersten Halbjahr stieg der Umsatz mit Soft- und Hardware um 17 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Deutschland ist Europas wichtigster Absatzmarkt für alle Spielformen des digitalen Zockens und weltweit an fünfter Stelle. Doch es gibt auch eine unschöne Zahl: Der Marktanteil deutscher Produktionen ist auf unter sechs Prozent gesunken. Heimische Entwickler haben es schwerer, weil es in anderen Ländern mehr Fördergelder für die eigenen Studios gibt. Nun steht die Spielindustrie mit ihren Produkten auch für das Thema Digitalisierung und dafür, wie Länder damit umgehen. Dass auch die Arbeitsplätze, die von der deutschen Spielebranche abhängen, rückläufig sind, zeigt die kritische Tendenz. Damit wird eine Chance auf digitalen Nachwuchs vertan - auf Generationen von Arbeitskräften, die spielerisch und spielend mit den Herausforderungen der digitalen Transformation umgehen können."/be/DP/he