Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zum scheidenden Daimler-Chef

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zum scheidenden Daimler-Chef:

"'Der Stern wird bald wieder ganz hell strahlen!' Das Zitat kommt von Dieter Zetsche.



Geäußert hat es der schnauzbärtige Manager vor 13 Jahren. Rückblickend kann man sagen: Er hat Wort gehalten. Absatz, Umsatz und Gewinne "vom Daimler" legten kräftig zu. Die Marke mit dem Stern ist heute wieder Nummer 1 im Premiumsegment. Dem Vernehmen nach will der älteste Autohersteller der Welt jetzt aber in der Verwaltung Milliarden sparen. Ein starker Abgang bleibt dem 66-Jährigen somit verwehrt - zumal es auch operativ zuletzt nicht mehr rund lief. Zetsche muss sich vorwerfen lassen, Trends in der Automobilindustrie zu spät erkannt und zu zögerlich angegangen zu haben. Wie Zetsche damals muss sich auch sein Nachfolger Ola Källenius nun erst einmal um Altlasten kümmern. Sein Pfund ist die starke Finanzkraft von Daimler. Die richtigen Entscheidungen vorausgesetzt, kann der gebürtige Schwede damit Versäumnisse der Vergangenheit rasch wiedergutmachen - und der Stern bald wieder ganz hell strahlen."/be/DP/he