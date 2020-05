Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zum Neustart in der Bundesliga

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zum Neustart in der Bundesliga:

"Diese Sonderregelung ist schwer nachvollziehbar.



Und natürlich geht es weder um den Sport an sich noch um den Fan. Es geht nicht um die so oft zitierte millionenfache Lebensfreude, die der Fußball bietet. Ins Stadion dürfen Fans schließlich nicht - zu groß ist das Ansteckungsrisiko. Es geht schlicht und allein ums Geld. Um viel Geld. Um Geld der TV-Partner, das die Vereine teils schon verplant hatten, bevor sie es überhaupt bekommen haben. Immer höher, immer weiter, immer mehr. Das war der Weg der Profivereine in den vergangenen Jahren. Ohne Weitsicht. Das rächt sich nun. Pleiten drohen. Und so wird zum Allheilmittel erklärt, was vor nicht allzu langer Zeit als Katastrophe galt: Geisterspiele. Das ist das Ende des Fußballs, hieß es oft. Nun heißt es: Lasst uns spielen, auch ohne Zuschauer. Sonst ist es das Ende des Fußballs."/yyzz/DP/he