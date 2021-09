Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zum Impfstatus

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zum Impfstatus:

Ungeimpfte stecken sich zehnmal häufiger mit dem Coronavirus an als Geimpfte, doch die Politik scheut davor zurück, den Druck auf sie zu erhöhen.



Sagt der eine hü, sagt der andere hott - derzeit zu beobachten in der Debatte, ob Arbeitgeber das Recht bekommen sollen, den Impfstatus ihrer Beschäftigten abzufragen. Gesundheitsdaten sind zu Recht geschützt. Aber in diesem Fall sind es keine sensiblen Informationen, sondern schlicht der Corona-Impfstatus. Jeder Gastwirt und jede Friseurin hat nach der 3G-Regel das Recht zu fragen, ob ein Kunde geimpft, genesen oder getestet ist. Nur im Betrieb soll der Impfstatus ein Geheimnis bleiben. Letztlich führt das dazu, dass die Minderheit der Ungeimpften darüber entscheidet, was am Arbeitsplatz gilt. Dass es den Regierenden so schwerfällt, Ungeimpfte härter anzupacken, lässt sich nur mit der Bundestagswahl erklären. Im engen Rennen will keiner auf die Stimmen der Impfskeptiker verzichten. Die Geimpften sind in der Mehrheit. Warum also so zögerlich?