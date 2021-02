Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Verhältnis EU - Russland

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Verhältnis EU - Russland:

"Russland nutzt jede Gelegenheit, westlichen Demokratien zu schaden und vermeintliche Gegner loszuwerden, sei es mit Cyberangriffen auf Regierungscomputer oder, etwas altmodischer, mit Giftmord.



Wenn die EU diesem Gebaren etwas entgegensetzen will, muss sie Stärke demonstrieren - gegenüber den Kreml-Kuschlern in den eigenen Reihen und den Strippenziehern in Moskau. Sanktionen sind zwar kurzfristig eine Möglichkeit zu zeigen, dass Provokationen und Rechtsverstöße nicht unbeantwortet bleiben. Doch solange die EU keine klare Linie in der Außenpolitik fährt, wird sie von listigen Staatschefs wie Putin als Spielball betrachtet. Daran wird sich absehbar nichts ändern."/al/DP/he