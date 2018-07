Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Rundfunkbeitrag

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Rundfunkbeitrag:

"Das Signal aus Karlsruhe ist ein wichtiges: Der Rundfunkbeitrag ist verfassungsgemäß.



Weder stellten die Verfassungsrichter die öffentlich-rechtlichen Medien infrage, noch ihr Finanzierungsmodell. Am Rundfunkbeitrag, der 2013 die GEZ-Gebühr ersetzt hatte, seien lediglich Schönheitskorrekturen vorzunehmen. Besitzer von Zweitwohnungen zahlen den Monatsbeitrag von 17,50 Euro künftig einmal. Das ist aber nur ein minimales Mehr an Gerechtigkeit. Denn die Wohngemeinschaft mit fünf Bewohnern kann sich diesen Betrag nach wie vor teilen - während der Single ihn alleine zahlen muss. Für die Akzeptanz des Beitrags wären auch hier Nachbesserungen wichtig gewesen. Doch das Urteil vom Mittwoch straft all jene Lügen, die sich als Opfer der politischen Berichterstattung sehen. Dennoch sollten die Senderchefs und Intendanten sich nicht auf dem höchstrichterlichen Beistand ausruhen. Die Sender sind riesige, bürokratische Gebilde. Es gibt viel Reformbedarf."/zz/DP/he