Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Rekordschulden

RAVENSBURG (dpa-AFX) - Die 'Schwäbische Zeitung' zu Rekordschulden:

"Kurz vor der Sommerpause zieht die Berliner Politik die Spendierhosen an: Bundestag und Bundesrat bringen Programme mit einem Rekordvolumen von Hunderten Milliarden Euro auf den Weg.



Das meiste Geld soll helfen, den Wirtschaftseinbruch infolge der Corona-Krise abzufedern und Massenarbeitslosigkeit zu verhindern. Doch es gibt auch andere Projekte: Mindestens 40 Milliarden Euro soll der Kohleausstieg den Steuerzahler kosten. Und die GroKo bringt mit der Grundrente noch schnell ein SPD-Herzensthema auf den Weg. Es gibt aber Gründe, die alten Projekte auf den Prüfstand zu stellen. Doch das trauen sich weder Union noch SPD. So muss am Ende der Steuerzahler einstehen: Nicht nur für die aktuellen Corona-Rettungspakete, sondern auch für Versprechen der Vergangenheit, deren Rücknahme sich die Regierung politisch nicht leisten will. Doch eines ist sicher: Auch wenn es länger dauern sollte - die Rechnung wird kommen."/yyzz/DP/fba