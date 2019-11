Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Papst/Thailand

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Papst/Thailand:

"Während Franziskus unterwegs ist, nimmt die Kritik an seiner Amtsführung zu.



Die Hauptpunkte: Der Papst habe die Kurie nicht im Griff, die seit Langem angekündigte Reform im Vatikan bleibe aus. Nachrichten über Finanzmanager, die reihenweise kündigen, häufen sich. Und der Missbrauchsskandal rüttelt an den Grundfesten der Kirche. Ja, der Missbrauchsskandal weitet sich aus. Und ja, Franziskus trifft nicht immer den richtigen Ton, wenn er sich zu den Vorwürfen äußert. Aber mit seinen Reisen und seiner Zuwendung für Katholiken, die in extremen Minderheiten leben, erfüllt Franziskus eine Mission, die weit wichtiger ist als irgendeine Strukturfrage im heimischen Vatikan. Was bleibt von Päpsten in Erinnerung? Johannes XXIII.: der Wille, die Kirche zu öffnen. Johannes Paul II.: der Sieg über den Kommunismus. Benedikt XVI.: der große Theologe. Franziskus: der Papst, der das Gespräch mit dem Islam sucht, der auf die Buddhisten zugeht, der die Ränder der Welt wertschätzt."