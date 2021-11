Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Migration und Klima

RAVENSBURG (dpa-AFX) - 'Schwäbische Zeitung' zu Migration und Klima

Während in Glasgow die Staaten um den Schutz der Erde vor der Erhitzung ringen, frieren an der Grenze zwischen Belarus und Polen Tausende Flüchtlinge im Wald.



Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Sehr viel. Schon jetzt lassen sich viele weltweite Konflikte auch auf Hunger und Wasserknappheit zurückführen. Anstatt sich darüber Gedanken zu machen, wie Flüchtlinge von der Europäischen Union ferngehalten werden können, sollte die künftige Bundesregierung die Ursachen der Migration in den Fokus nehmen und die Lebensumstände in den Herkunftsländern verbessern. Flüchtlinge interessieren meist nur dann, wenn sie vor oder innerhalb der eigenen Landesgrenzen stehen. Wegen des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko ist es wieder soweit. Doch anstatt sich über ihn und seine perfide Schleuserpolitik aufzuregen, sollten sich die EU-Länder besser fragen, was sie selbst tun können. Eine gemeinsame Linie zu finden, wäre schneller möglich, wenn manche EU-Staaten nicht so egoistisch wären.