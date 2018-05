Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Merkel in China/Handelskonflikt

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung' zu Merkel in China/Handelskonflikt:

"Die beiden größten Wirtschaftsmächte haben einen Plan: Westlich von Europa heißt der "America first", östlich nennt er sich "Made in China 2025".



Die große Frage ist, wie ist der Plan in Europa, wie will Deutschland seine wirtschaftlichen Interessen durchsetzen? Die Bundesregierung hat bislang keinen. Währenddessen schafft China Tatsachen: Die asiatischen Investoren kaufen sich in Deutschland, Frankreich und England nicht nur gezielt innovationsstarke und zukunftsträchtige Unternehmen ein, sondern versuchen, sich auch wichtige Infrastruktur, wie Häfen, Bahnhöfe und Energieversorger einzuverleiben. Auf der anderen Seite kündigen die USA die Vereinbarungen der Welthandelsorganisation auf. Deutschland droht in dem Konflikt der beiden Weltmächte, die sich auch gerne miteinander anlegen, aufgerieben zu werden, weil Europa aufgerieben wird. Die Strategie für eine starke deutsche Wirtschaft muss ein starkes Europa sein."/zz/DP/he