Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Maaßen/Koalition

RAVENSBURG (dpa-AFX) - Die "Schwäbische Zeitung" (Freitag) schreibt zu Maaßen/Koalition:

"Schon wieder. Ein neuer Koalitionsstreit ist vom Zaun gebrochen.



Diesmal geht es um Hans-Georg Maaßen, und ein wenig auch um Horst Seehofer. Die SPD ist zunehmend gereizt. Der oberste Verfassungsschützer ist auch im Amri-Untersuchungsausschuss bisher klare Aussagen schuldig geblieben, was den V-Mann im Umfeld des Attentäters anging. Der Ruf der SPD nach einer Entlassung ist daher verständlich, auch die FDP schloss sich an, nachdem bekannt wurde, dass Maaßen der AfD vorab Informationen aus dem Verfassungsschutzbericht gab. All dies ergibt ein Bild, dass nicht mehr dem eines verantwortungsvollen Behördenleiters entspricht. Bis Dienstag hat Seehofer nun Zeit, Maaßen vom Rücktritt zu überzeugen. Denn nicht nur Merkel, auch SPD und CSU wissen, dass ein weiterer Streit das Ende der Koalition sein könnte. Und in dem Zustand, in dem diese zurzeit ist, wird keiner als Gewinner daraus hervorgehen. Die Koalitionspartner erinnern an taumelnde Boxer, die sich im Fallen noch aneinanderklammern."