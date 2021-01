Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Homeoffice-Regelungen

RAVENSBURG (dpa-AFX) - 'Schwäbische Zeitung' zu Homeoffice-Regelungen

Covid-19 hat das Gemeinwesen in eine tiefe Krise gestürzt - und alle Teile der Gesellschaft müssen zusammenhalten, um der Pandemie gemeinsam zu begegnen.



Und dazu gehört nicht zuletzt auch die Wirtschaft, die - das sei an dieser Stelle angemerkt - in Gastronomie und Handel, in Handwerk und Tourismus und Politik schon gewaltige Einschränkungen auszuhalten hat. Hinzu kommen Homeoffice-Regelungen, die weder allen Mitarbeitern behagen noch in vielen Fällen der Profitabilität zuträglich sind. Angesichts der weiter sehr hohen Infektionszahlen fordern die Grünen nun Strafen für Unternehmen, die ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, verwehren. Ein Vorstoß, der überzogen ist, der an der Realität vorbei geht und der von grundsätzlichem Misstrauen gegenüber den verantwortlichen Chefs und ihren jeweiligen Personalabteilungen geprägt ist. Schließlich haben die Unternehmen selbst ein hohes Eigeninteresse, dass ihre Mitarbeiter gesund durch die schwierigen Monate kommen./be/DP/zb