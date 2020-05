Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Friedrichshafen/Wabco-Übernahme

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Friedrichshafen/Wabco-Übernahme:

"Wäre der Weltwirtschaft Corona erspart geblieben, der Autozulieferer ZF hätte alles richtig gemacht.



Allerdings hätte der Vorstand gemeinsam mit der als Eigentümer hinter ZF stehenden Zeppelin-Stiftung das Geschäft wohl im Frühjahr 2019 niemals auf den Weg gebracht, wenn ansatzweise vorauszusehen gewesen wäre, welche Probleme ZF ein Jahr später hat. Und in diesen Zeiten muss ZF nun noch die Finanzierung des Wabco-Deals stemmen. Der Vorstand hat also Gründe, bis 2025 den Abbau von bis zu 15 000 Arbeitsplätzen zu planen - eine Ankündigung, die für ein Unternehmen, das sehr viel auf seine Mitarbeiterorientierung hält, ein fundamentaler Einschnitt ist. Offen ist jedoch, ob es in Deutschland wirklich zu betriebsbedingten Kündigungen kommt, schließlich lassen sich über fünf Jahre auch einige Jobs durch Altersteilzeit und Fluktuation abbauen. Die Drohung entspringt auch dem Kalkül, die Arbeitnehmer aufzurütteln, um von ihnen Einschnitte zu verlangen, bevor es zum Äußersten kommt."/yyzz/DP/he