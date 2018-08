Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Einwanderungsgesetz

RAVENSBURG (dpa-AFX) - 'Schwäbische Zeitung' zu Einwanderungsgesetz

So richtig viel ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten nicht geschehen.



Zu Beginn dieses Jahrhunderts hatte die CDU-Politikerin Rita Süssmuth Ideen für ein Einwanderungsgesetz vorgelegt. 2005 trat dann ein Zuwanderungsgesetz in Kraft, das sehr vorsichtig formuliert war, um definitiv niemanden aufzuschrecken. (...) Dass der staatliche Handlungsbedarf in den vergangenen Jahren jedoch enorm gewachsen ist, dürfte jedem klar sein, gleich ob Optimist oder Pessimist in Zuwanderungsfragen. Das Eckpunktepapier zur Einwanderung vom baden-württembergischen Sozialminister Manfred Lucha könnte eine Basis für einen konstruktiven Dialog sein. Es ist unaufgeregt und ein Vorschlag zu mehr Besonnenheit. Es fordert von Migranten, die bereits in der Bundesrepublik leben, einen klaren Integrationswillen und bietet ihnen im Gegenzug dafür tatsächlich die Chance, langfristig im Lande Fuß zu fassen./yyzz/DP/zb