Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu EM-Vergabe

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu EM-Vergabe:

"Die türkische Bewerbung wird - ebenso wie die des DFB - exzellent sein.



Das Land hat tolle Stadien, das Volk ist gastfreundlich und fußballfanatisch. Nach drei erfolglosen Bewerbungen verdient die Türkei die EM. Daran ändert auch die Politik von Recep Tayyip Erdogan nichts. Im Vergleich zu olympischen Spielen in China oder Fußball-Weltmeisterschaften in Russland oder bald gar in Katar, wäre eine EM in der Türkei sogar eine Wohltat. Entscheidend werden in Nyon vor allem zwei Dinge sein. Erstens das Geld. Trauen die Funktionäre der Türkei zu, angesichts der instabilen Lage ihre finanziellen Versprechen auch einzuhalten? Zweitens die Sympathie. Da könnte Deutschland ein Problem haben. DFB-Präsident Reinhard Grindel soll sich in den zwei Jahren, die er in einer bemerkenswerten Mischung aus Selbstbewusstsein und Tollpatschigkeit durchs Amt grindelt, im internationalen Fußball etwa so viele Freunde gemacht haben wie hier. Sollte der DFB die Wahl verlieren, sind Grindels Tage gezählt."/al/DP/he