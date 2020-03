Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Coronavirus

RAVENSBURG (dpa-AFX) - Die 'Schwäbische Zeitung' zu Coronavirus:

"Wer sich in diesen Tagen in der Heimat umschaut oder Bilder aus anderen Städten sieht, traut seinen Augen nicht: Menschen, die dicht gedrängt über Wochenmärkte schlendern, die in Gruppen Café-Terrassen belagern oder abends Party feiern und sich auf der Straße mit Küsschen verabschieden.



Diese Leute gefährden Menschenleben. Und sie verhöhnen jene, die das zivile Leben mit ihrer Arbeit aufrecht erhalten. Nun mögen hinter dem egoistischen Treiben verschiedene Motivationen liegen. Mal ist es jugendlicher Leichtsinn. Andere sind mental überfordert. Der Großteil jener hat allerdings schlichtweg nicht kapiert, was auf dem Spiel steht. Ein Infizierter zieht viele weitere nach sich, würden wir weitermachen wie gewohnt, wären es Millionen. Es gibt aber auch positive Signale: Die Lernkurve steigt, immer mehr Cafés schließen von sich aus, immer mehr Leute bleiben konsequent zu Hause. Anders gesagt: Die Menschen rücken zusammen. Wenn auch in diesem Fall nicht wortwörtlich."/yyzz/DP/fba