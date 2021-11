Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Cannabis

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Cannabis:

"Doch dabei darf nicht vergessen werden, dass Cannabis weiterhin eine berauschende süchtig machende Droge ist. Warum also - und diese Frage muss zulässig sein - sollte eine Gesellschaft eine zweite Droge als gesellschaftlich anerkannt akzeptieren, wenn sie mit der ersten bereits so viele ungelöste Probleme hat. In Deutschland gelten 1,6 Millionen Menschen als alkoholkrank, und die durch Alkohol verursachten volkswirtschaftlichen Kosten liegen bei 57 Milliarden Euro im Jahr. Klar ist, dass bei beiden Drogen nur ein verantwortungsvoller Umgang die Gefahren minimieren kann. Das gilt zumindest für Erwachsene. Bei Jugendlichen sieht die Sache anders aus. Für ihre Gehirne ist die Wirkung von Cannabis deutlich schädlicher - gerade im Jugendalter kann Kiffen bleibende Schäden hervorrufen. Das Zeichen, das bei Jugendlichen durch die Entscheidung der Ampel ankommt, ist aber ein anderes: Der Joint ist nicht gefährlich, wenn ich 18 Jahre alt bin, darf ich ihn ganz legal kaufen."/yyzz/DP/he