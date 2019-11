Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Afrika

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Afrika:

"Warum sollte jemand ein Unternehmen aufbauen in einem Staat, der nicht einmal die Stromversorgung sicherstellen kann? Hindernisse für Investitionen in Afrika gibt es genug, die größte aber ist die Korruption.



Doch es gibt positive Gegenbeispiele wie Ruanda, dort wird Investoren der rote Teppich ausgerollt. Die weniger gute Nachricht ist, dass wirtschaftlicher Fortschritt nicht notwendigerweise mit einer Demokratisierung einhergeht. Ruandas Führung nimmt sich China oder Singapur zum Vorbild, nicht die westlichen Demokratien. Doch die Patenschaften, die Deutschland mit afrikanischen Regierungen eingeht, können ein Anreiz für Reformen sein. Die Chinesen haben verstanden, was in Deutschland Entwicklungsminister Gerd Müller mühsam an den Mann zu bringen versucht: Dass es sträflich für die deutsche Wirtschaft wäre, sich die Chancen eines Kontinents mit wachsender Bevölkerung und hohem Investitionsbedarf entgehen zu lassen."/al/DP/he