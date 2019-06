Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu 100 Jahre Versaillesvertrag

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu 100 Jahre Versaillesvertrag:

"Nationalistische Regierungen von Italien bis USA, der Iran-Konflikt an der Schwelle zum Krieg und eine Erderhitzung: Für politischen Pessimismus gibt es dieser Tage reichlich Anlass.



Dagegen hilft ein Blick zurück, 100 Jahre. Am 28. Juni 1919 unterzeichneten Vertreter der deutschen Reichsregierung den Friedensvertrag von Versailles. Er besiegelte das Ende des Ersten Weltkriegs. Was seit 1919 geschehen ist: Der Vertrag von Versailles war noch geprägt vom überlegenheitsbesoffenen Nationalismus, der in den Ersten Weltkrieg gemündet war. Wenig später rissen Deutsche den tiefsten Abgrund der Barbarei auf: Nach 1945 aber hat der Wunsch nach Friede die Staaten Europas zusammengeführt. Was bis 2119 passieren muss: Die Europäer müssen diese Politik des Friedens und des Austauschs auf Augenhöhe von der europäischen auf die globale Ebene heben. Gerade Deutschland trägt Verantwortung dafür, dass die Reise dahin kein barbarischer Rückschritt unterbricht."