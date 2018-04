Pressestimme: 'Sächsische Zeitung' zur Renten-Besteuerung

DRESDEN (dpa-AFX) - 'Sächsische Zeitung' zur Renten-Besteuerung:

Durch jede Rentenerhöhung werden mehr Rentner steuerpflichtig.



Das ist kein Skandal, sondern Kern der Staatsfinanzierung. Deren Grundsatz gilt für alle: Wer leistungsfähig ist und Einkommen oberhalb der Freigrenzen hat, muss sich an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen. Natürlich: Wer ein höheres Einkommen hat, zahlt mehr oder eben erstmals Steuern. Das gilt natürlich auch für Rentner. Immerhin wurden die Renten in Ostdeutschland in den letzten zehn Jahren um fast 20 Prozent erhöht. Eine Folge: Die Steuerbelastung von Rentnern wächst - jedenfalls noch - deutlich schneller als die Altersarmut./yyzz/DP/zb