Pressestimme: 'Sächsische Zeitung' zu Trump

DRESDEN (dpa-AFX) - 'Sächsische Zeitung' zu Trump:

Mit diesem Rechtsverständnis öffnet Trump Tor und Tür für Polizeibrutalität gegen Minderheiten, Folter von verdächtigen Terroristen, Missachtung von Menschen- und Bürgerrechten oder Angriffe auf die Pressefreiheit.



Dinge, die Trump in seinen hasserfüllten Reden zum Teil offen propagiert hat. Unübersehbar ermutigt er die mutmaßlichen Verschwörer in der Russland-Affäre, nicht mit Sonderermittler Robert Mueller zu kooperieren. Der Lohn ihrer Nibelungentreue, so die unmissverständliche Botschaft, sei ein Gnadenakt des Präsidenten - egal, mit welchen Strafen Mueller drohen mag./be/DP/zb