Pressestimme: 'Sächsische Zeitung' zu Sammers Forderungen an den DFB

DRESDEN (dpa-AFX) - "Sächsische Zeitung" zu Sammers Forderungen an den DFB:

"Dem deutschen Fußball mangelt es inzwischen nicht mehr an Taktik, sondern an starken Individualisten, an echten Einzelkönnern auf Weltklasse-Niveau.



Die Ursachen liegen bereits in der Nachwuchsausbildung. Doch das ist nicht nur ein Problem des Fußballs, sondern ein gesamtgesellschaftliches. Denn wenn wir ehrlich sind, haben wir überall unsere Schwierigkeiten mit Querdenkern und all denen, die nicht nur Ja-Sager sein wollen. Mit all denen also, die offen zeigen, was sie haben und laut sagen, was sie können. Mit Leuten, die sich nicht uniform verhalten, bei Länderspielen aufs Mitsingen der Nationalhymne verzichten, die Grenzen ausloten und dabei allerdings manchmal auch übers Ziel hinausschießen. Solche Typen, so sagen die Trainer, machen im Spiel den Unterschied aus. Weil sie letztlich über Sieg und Niederlage entscheiden, sollten wir besser lernen, mit diesen Typen zurechtzukommen. Nicht nur im Fußball."/be/DP/he