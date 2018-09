Pressestimme: 'Sächsische Zeitung' zu Chemnitz

DRESDEN (dpa-AFX) - Die "Sächsische Zeitung" zu Chemnitz:

"Tatsächlich rührt die Pressefeindlichkeit nicht nur von den wenigen weniger seriösen Journalisten her.



Denn einige Leute halten es schon für einen feindlichen Akt, dass wir überhaupt unseren Job machen, beobachten, Fragen stellen. Ungleich "schlimmer" wird es, wenn wir auch noch zeigen, was viele Demonstranten in Chemnitz nicht sehen konnten oder nicht sehen wollten: dass mehr als nur ein oder zwei Hitlergrüßer unter ihnen waren. Dass nicht nur ein oder zwei Dutzend Rassisten und Neonazis mit ihnen marschiert sind, sondern Hunderte."