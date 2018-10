Pressestimme: 'Sächsische Zeitung' zu Angela Merkel

DRESDEN (dpa-AFX) - "Sächsische Zeitung" zu Angela Merkel:

"Nach 18 Jahren leitet Angela Merkel den fälligen Machtwechsel an der Spitze der Union ein - bevor andere es machen.



Besonders froh und erleichtert dürften ihre Parteifreunde in Sachsen, Thüringen und Brandenburg sein. Die Entscheidung wird den ostdeutschen CDU-Wahlkämpfern im nächsten Jahr enorm helfen. Auch wenn der personelle Neuanfang zunächst nur die Partei betrifft, ist jetzt klar: Die Ära Merkel ist bald passé. Für die CDU brechen neue Zeiten an. Die Parteibasis hat auf dem Parteitag im Dezember voraussichtlich die Wahl zwischen mehreren Kandidaten. Mit der Wahl von Friedrich Merz oder Jens Spahn würde sich die CDU spürbar verändern. Im Interesse einer lebendigen Parteienlandschaft und einem vielfältigen Politikangebot an die Wähler wäre dies nur zu begrüßen."/yyzz/DP/nas