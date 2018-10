Pressestimme: 'Sächsische Zeitung' zu Abwrackprämie von VW

DRESDEN (dpa-AFX) - "Sächsische Zeitung" zu Abwrackprämie von VW:

"Was wie Reue und Entgegenkommen nach dem Diesel-Skandal daherkommt, ist ein Verkaufsförderungsprogramm für den Hersteller.



Für den Dieselfahrer ist das in zweifacher Hinsicht problematisch. Er hatte sein Auto im Vertrauen auf den Hersteller gekauft und wollte es vielleicht länger fahren. Nun ist er viel früher zu einer Neuanschaffung gezwungen, um Fahrverboten zu entgehen. Außerdem gilt die Prämie nur auf den Listenpreis, den in der Praxis kaum ein Käufer bezahlt, weil Händler ohnehin großzügige Rabatte geben. Von einer echten Prämie kann also keine Rede sein. VW lädt die Kosten des Dieselskandals im besten Einvernehmen mit der Bundesregierung beim Verbraucher ab. Und der Dumme ist der Dieselfahrer."/zz/DP/he