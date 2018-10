Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zur Lage der Wirtschaft

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Die 'Saarbrücker Zeitung' zu Deutschlands wirtschaftlicher Stärke in der Welt:

Hat man wirklich gedacht, Deutschland sei der quasi unverletzliche Siegfried der Weltwirtschaft?? Wachstumsjahre in Serie, egal was da draußen passiert? Dieser naive Glaube geht langsam zu Ende.



Die reduzierte Konjunkturprognose der Bundesregierung liefert einen Vorgeschmack auf das, was da noch viel wuchtiger kommen kann. Die Schwachstelle der deutschen Wirtschaft ist nicht klein wie das Lindenblatt auf der Schulter des Nibelungen-Helden. Sondern so groß wie der ganze Mann. Es ist die Verwobenheit mit nahezu allen Ebenen der Weltwirtschaft./yyzz/DP/fba