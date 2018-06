Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zu Nordkorea/Trump/Kim

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - "Saarbrücker Zeitung" zu Nordkorea/Trump/Kim:

"Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass auch Trumps Stil geholfen hat.



Seine Unberechenbarkeit, inklusive einer Rauflust, die auch vor nuklearen Drohungen nicht zurückschreckte, dürfte Kim beeindruckt haben. Bei dem, so mag der Nordkoreaner denken, weiß man nie. Von der AfD in Deutschland war deshalb gestern schon großes Lob zu vernehmen: Es zeige sich, dass eine klare Politik zugunsten des eigenen Landes auch für die Welt zu positiven Ergebnissen führen könne, meinte ihr stellvertretender Bundesvorsitzender. Was der Mann vielleicht nicht gehört hat: Der US-Präsident kündigte in Singapur bei seiner dann doch sehr testosterongeladenen Pressekonferenz schon seinen nächsten Kampf an: gegen die deutsche Autoindustrie."