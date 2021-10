Pressestimme: 'Rheinpfalz' zur EU-Eingreiftruppe

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zur EU-Eingreiftruppe:

"Zuletzt hat der Evakuierungseinsatz in Afghanistan wieder einmal gezeigt, dass die Europäer ohne das US-Militär ziemlich aufgeschmissen wären.



Wer also für eine größere Eigenständigkeit Europas plädiert, muss dem auch Taten folgen lassen. Der nun von Deutschland und anderen vorgeschlagene Aufbau einer Eingreiftruppe wäre die richtige Konsequenz. Dafür ist aber ein politischer Kraftakt nötig: Diese Einheit muss erstens schlagkräftig sein. Und zweitens muss sie schnell entsandt werden können - was alles andere als einfach ist bei mehreren beteiligten Nationen."/ra/DP/he