Pressestimme: 'Rheinpfalz' zum Maskentragen

Ludwigshafen (dpa-AFX) - Die "Rheinpfalz" (Dienstag) schreibt zum Maskentragen:

"Die einfachen Stoffmasken, die für den Einkauf und das Bahnfahren empfohlen werden, bieten keinen hundertprozentigen Schutz.



Das ist auch nicht zu erwarten. Das Entscheidende aber ist: Wenn sie richtig verwendet werden, dürften sie dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Werden weniger Viren verbreitet, stecken sich weniger Menschen an. Es gibt auch Hinweise darauf, dass das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf höher ist, wenn der Patient eine hohe Virendosis abbekommen hat. Wenn der Mundschutz also einen Teil der infektiösen Tröpfchen abfängt, ist schon etwas gewonnen. Das alles kann helfen, dass unser Gesundheitssystem nicht an seine Grenzen stößt, dass die Kranken weiter gut behandelt werden können. Und darum geht es."