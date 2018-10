Pressestimme: 'Rheinpfalz' zum Brexit

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zum Brexit:

"Mit jedem Tag, der ergebnislos verstreicht, wird die Nervosität größer: in der Bevölkerung, bei den Politikern in London, Edinburgh und Belfast, bei der konservativen Partei und sicher auch bei Premierministerin Theresa May.



Diese verwendet inzwischen den Großteil ihrer Energie darauf, die Reihen hinter sich nicht gar zu löchrig werden zu lassen, anstatt der EU eine für ihr Land bestmögliche Lösung abzutrotzen. Unterdessen laufen Großbritannien die ausländischen Fachkräfte und die internationalen Unternehmen davon. Heerscharen von Menschen sind nur damit beschäftigt, für ihre Firmen alle möglichen Facetten des Brexits zu erahnen und Strategien für den Umgang damit zu entwickeln. Ein Land im Ausnahmezustand und kein Ende in Sicht."