Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu deutlich weniger Facharztbesuche

"So gefährlich das Coronavirus insbesondere für Risikopatienten sein kann, darf man eines nicht vergessen: Es gibt auch andere lebensbedrohende Erkrankungen! Und so manche unterlassene Behandlung, auch eine verpasste Vorsorgeuntersuchung, kann sich bitter rächen.



Ein pauschaler Rat ist das allerdings nicht. Denn jeder Patient ist anders. Selbstverständlich gibt es auch Arztbesuche, die noch warten können. Doch diese Abwägung treffen die Patienten am besten nach Rücksprache mit ihrer Praxis. Die Ärzte wissen am besten, welche Behandlung noch Zeit hat und was besser nicht aufgeschoben werden sollte. Und sie können vielleicht auch die ein oder andere Corona-Sorge nehmen. Denn die Praxen haben seit Beginn der Pandemie ihre Hygienevorkehrungen verschärft, um das Risiko einer Ansteckung zu verringern."