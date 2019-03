Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Verbot von Einwegprodukten

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Verbot von Einwegprodukten:

"Plötzlich darf der Käse an der Theke in der mitgebrachten Dose abtransportiert werden.



Gut so! Doch solche - teilweise freiwillig geänderten - Verhaltensweisen reichen nicht aus. Sie ändern nichts daran, dass das Problem "Plastikmüll" derart riesig ist, dass weiter an der Gesetzesschraube gedreht werden muss. Ein Verbot von Einweg-Plastikprodukten, bei denen es Alternativen gibt, kann nur ein erster Schritt sein. Als nächstes muss es darum gehen, die Recyclingquoten zu erhöhen. Aber nicht nur auf dem Papier."/al/DP/he