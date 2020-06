Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu USA / Ausschreitungen

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu USA / Ausschreitungen:

"Trump setzt mit kühlem Kalkül auf drakonische Härte.



"Trump setzt mit kühlem Kalkül auf drakonische Härte.



Er setzt auf die rhetorische Zuspitzung, um sich als Garant von "Law and Order" zu inszenieren. Offenbar spekuliert er darauf, dass sich wiederholt, was 1968 geschah. Nach den tödlichen Schüssen auf Martin Luther King, Prediger des gewaltlosen Widerstands, gingen in 34 amerikanischen Städten Geschäfte in Flammen auf. Und im November wurde der Republikaner Richard Nixon, der Vertreter der harten Linie, zum Präsidenten gewählt."