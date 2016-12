Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu UN/Syrien

RHEINPFALZ (dpa-AFX) - Die "Rheinpfalz' zu UN/Syrien:

"Bis auf Weiteres ist an die Aufarbeitung der Kriegsverbrechen des Assad-Regimes und seiner Alliierten sowie der verschiedenen Rebellen-Gruppierungen gar nicht zu denken.



Ob es einer weiteren Instanz bedarf, Beweise zu sammeln, darf bezweifelt werden. Was die UN-Generalversammlung jetzt beschlossen hat, ist gut gemeint. Es ist aber vor allem ein Feigenblatt, mit dem die USA und die Europäer die eigene Ohnmacht zu kaschieren versuchen. Von der traurigen Wahrheit abgesehen, dass die berechtigten Anschuldigungen des Westens im Syrienkonflikt hohl klingen: Was 2003 bis 2011 in Irak passierte oder was derzeit in Jemen geschieht, wird ja auch nicht geahndet."/ra/DP/she