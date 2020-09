Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Trump/Steuern

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Trump/Steuern:

"Nun hat die ,New York Times, enthüllt, wie wenig Steuern der Tycoon gezahlt und welche riesigen Verluste er geltend gemacht hat.



Was sagt das nun über Trump? Dass er ein miserabler Businessman ist? Oder nur gerissen genug, um das Finanzamt auszutricksen? Wahrscheinlich stimmt beides. Anfang der 90er hat der Millionenerbe eine Pleite nach der anderen fabriziert. Dass er sich später dennoch als sensationell erfolgreicher Konzernlenker inszenieren konnte, hat mehr mit dem Schein als dem Sein zu tun. Trumps eigentliche Erfolgsgeschichte spielte im Fernsehen. (.) Nun hoffen seine Kritiker, dass die Recherchen den Lack endlich abplatzen lassen. Wetten möchte man nicht darauf: Bis zum harten Kern seiner Basis dringt gar nicht vor, was ein liberales Blatt von der Ostküste schreibt."/yyzz/DP/nas