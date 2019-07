Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Trump-Äußerungen

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX9 - "Rheinpfalz" zu Trump-Äußerungen:

"Vier Kongressabgeordnete mit ausländischen Wurzeln, die US-Präsident Donald Trump übel beschimpft und auffordert, dorthin zu gehen, "wo sie herkommen": Sie sollen das "großartige und mächtige" Amerika nicht madig machen, sondern in ihren "korrupten und unfähigen" Heimatländern mal aufräumen, empfiehlt er.



(...) Es ist erschreckend zu beobachten, dass nicht nur in den USA, sondern auch in vielen anderen demokratischen Staaten ein brandgefährliches Denken Raum gewinnt. Wir gegen die anderen, heißt es immer häufiger. (...) Das Gefährliche ist, dass der "Andere" als minderwertig abqualifiziert wird, nur weil er eben "anders" ist. Und dass der Widerhall in den Echokammern des Internets diese Einstellungen in einer Endlosschleife in die Gehirne derer hämmert, die für rassistisches Gedankengut empfänglich sind. (...) Worte sind Waffen. Und sie sind umso wirkmächtiger, wenn sie von vermeintlichen Autoritäten kommen. Donald Trump ist deshalb ein Brandstifter. Er ist leider nicht der einzige."/al/DP/he