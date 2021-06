Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Tarifverhandlungen Bahn

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Tarifverhandlungen Bahn:

"Die Wahrscheinlichkeit, dass der Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn AG (DB) und der Lokführergewerkschaft GDL friedlich am Verhandlungstisch beigelegt wird, ist eher gering.



Wenn also nicht noch ein mittelgroßes Wunder geschieht, müssen sich Bahnkunden in den kommenden Wochen auf erste Warnstreiks einstellen. Und es ist alles andere als ausgeschlossen, dass diese in einen ähnlich harten Arbeitskampf münden werden wie zuletzt vor sechs Jahren, als die Räder vieler DB-Züge tagelang stillstanden."/DP/he