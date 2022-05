Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Tarifabschluss im Sozialen

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Tarifabschluss im Sozialen:

"Moderne Tarifpolitik hat Gestaltungsmöglichkeiten. Sie hat aber auch Grenzen. Exemplarisch dafür stehen die Sozial- und Erziehungsberufe. So liegt der Frauenanteil unter den Kita-Beschäftigten noch immer bei über 90 Prozent. Zugleich arbeiten mehr als die Hälfte der Kita-Mitarbeiter Teilzeit. Wenn man dann noch unterstellt, dass ein beträchtlicher Teil dieser Frauen in Steuerklasse V eingruppiert ist, in der die Differenz zwischen brutto und netto besonders groß ist, wird klar, dass vielen Beschäftigten am Monatsende von ihrem Einkommen wenig bleibt. Daran ändert auch nichts, dass die Gehälter in den Sozial- und Erziehungsdiensten in den vergangenen Jahren spürbar angehoben wurden. Um Abhilfe zu schaffen, ist die Tarifpolitik allein überfordert. Hier muss auch an anderen Stellschrauben gedreht werden, etwa im Steuersystem."/yyzz/DP/he