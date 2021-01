Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Schule in Corona-Zeiten

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Schule in Corona-Zeiten:

"In den Schulen, so der Eindruck, geht es derzeit drunter und drüber.



Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder verlieren sich die Beteiligten in gegenseitigen Schuldzuweisungen und partei- beziehungsweise interessenpolitisch motiviertem Gezänk. Oder man begreift die Krise als Weckruf und setzt sich, wenn das Virus nicht mehr wütet, an einen Tisch und überlegt, wie unser Bildungssystem reformiert werden kann. Denn das ist längst überfällig."/yyzz/DP/he