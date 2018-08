Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Rückführungsabkommen mit Spanien

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Rückführungsabkommen mit Spanien:

"In normalen Zeiten wäre das Rückführungsabkommen, das mit Spanien geschlossen wurde, kaum der Erwähnung wert.



Denn was da nun unterschrieben wurde, ist reines Verwaltungshandeln. (...) Aber die Zeiten sind nicht normal. Im Oktober steht in Bayern die Landtagswahl an. Daher glaubte CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer einen bissigen innenpolitischen Krach anzetteln zu müssen. Nach allerlei kuriosen Wendungen schwenkte er am Ende doch auf den Kurs der Kanzlerin ein. (...) Seehofer hätte das alles haben können ohne Krach und Zirkus. Er hätte nur seines Amtes walten und mit Spanien verhandeln müssen."/al/DP/tav