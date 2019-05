Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Republica

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Republica:

"Nicht nur Steinmeier ist enttäuscht über die Entwicklung des Internets, das doch in seinen Anfangsjahren der Demokratisierung der Welt auf die Sprünge helfen sollte, vor allem dort, wo es noch autoritäre Herrschaftsformen gab.



Doch das Gegenteil ist passiert, heute sind wir in der Umkehrung gelandet: Die liberale Demokratie wird angefochten. Politische Debatten im Internet geraten häufig außer Kontrolle, es mangelt an Wertschätzung und Respekt für das Gegenüber, es fehlt die Bereitschaft, sich von besseren Argumenten überzeugen zu lassen. Die Manipulatoren wissen: Ängste sind stärker als Tatsachen."/yyzz/DP/he