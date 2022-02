Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Portugal

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Portugal:

"Als vor sechs Jahren in Portugal der Sozialist António Costa an die Macht kam und das Ende der Austerität ankündigte, befürchteten die Sparkommissare in Brüssel das Schlimmste: Das mit einem Milliardenkredit gerettete Portugal werde wohl bald wieder in die nächste Pleite rutschen. Doch es kam ganz anders: (.) Der Portugiese schaffte, was die damalige Troika der Kreditgeber für unmöglich hielt: einen Mittelweg aus Schuldensanierung und Sozialpolitik."/yyzz/DP/he