Pressestimme: 'Rheinpfalz' (Ludwigshafen) zu Corona trifft die Schwächsten

LUDWIGSHAEFN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" (Ludwigshafen) zu Corona trifft die Schwächsten

Die Corona-Krise legt gnadenlos Defizite offen.



Weltweit. Die Führungsschwäche von Politikern etwa, oder schlechte staatliche Gesundheitssysteme. Zu Tage gefördert werden auch Wahrheiten, die gerne ignoriert wurden - weil alles ja wie geschmiert lief. Für den größten Teil einer Gesellschaft jedenfalls. Dazu gehören die Arbeitsbedingungen an deutschen Schlachthöfen. Weil mancherorts die Infektionszahlen steil nach oben schießen, stehen die Arbeits- und Lebensbedingungen der Rumänen, Bulgaren und anderer ausländischer Arbeiter plötzlich am Pranger. Gewusst hat man das natürlich längst. Den allermeisten in Deutschland ist dabei klar, dass auch in anderen Branchen schlechte Bedingungen herrschen. Erntehelfer können genauso betroffen sein wie Mitarbeiter mancher Paketdienste. Dort Beschäftigte sind wegen ihrer beengten Arbeits- und Wohnverhältnisse einem größeren Ansteckungsrisiko ausgesetzt./yyzz/DP/mis