Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Lebensverhältnisse/Deutschland

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Lebensverhältnisse/Deutschland:

"Über das, was die Bundesregierung gestern beschlossen und der Öffentlichkeit vorgestellt hat, gibt es keine Einigung mit den Ländern.



Die aber müssen mitspielen, sonst wird aus dem schönen "Modernisierungsplan für Deutschland" (Horst Seehofer) nichts. Und ob die Ergebnisse der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" künftig bei der Haushaltsaufstellung oder bei der Gesetzgebung in Bund und Ländern tatsächlich als Handlungsanleitung dienen werden, ist offen. Ebenso offen und vage ist, trotz der vollmundigen Ankündigungen vom Mittwoch, die Finanzierung des schönen Plans. Auf die Bereitstellung der Mittel wird es ankommen, zum Beispiel beim Altschuldenabbau. Die Umsetzung des Plans wird Jahre dauern. Und die Bürger wissen nur zu gut: Zu groß war in der Vergangenheit die Versuchung, in Wahlprogrammen nicht unbedingt das Notwendige anzukündigen, sondern das zu versprechen, was Wählerstimmen bringt. Also: Abwarten."/DP/jha