Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Iran-Atomabkommen

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Iran-Atomabkommen:

"Dass die Sanktionen den Iranern bereits schlimme Schmerzen zufügen, ist unbestreitbar.



Der Rial, die iranische Währung, ist im Sturzflug; die Inflation hat 40 Prozent erreicht. Als verheerende Überflutungen im März und April Persien heimsuchten, konnten Exiliraner ihren Verwandten keine Hilfen überweisen, weil US-Finanzsanktionen den Bankenverkehr mit Iran weitgehend lahmgelegt haben. Wenn in dieser Gemengelage nun der iranische Militärchef Mohammed Baqeri damit droht, den Zugang zum Persischen Golf zu blockieren, zeigt das, wie sehr sich das Regime in Iran in die Enge getrieben fühlt. Käme es zur Schließung der Straße von Hormuz - ein Fünftel des weltweiten Ölhandelsverkehrs wäre abgewürgt. Mutmaßlich wollen die Iraner den Schritt nicht gehen, denn sie würden sich ja selbst "mitbestrafen". Aber Benzinkunden in aller Welt bekommen schon seit Monaten die Auswirkungen der Angst vor diesem Szenario zu spüren: Energieeinkäufer preisen das Risiko ein, am Ende der Kette steigt der Spritpreis."/yyzz/DP/he