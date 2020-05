Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Impfstoff gegen Corona

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" (Ludwigshafen) zu Impfstoff gegen Corona

Zwar haben Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Europäische Union und die Vereinten Nationen ein koordiniertes Vorgehen beim Entwickeln eines Impfstoffes angemahnt - und am Montag soll dafür Geld gesammelt werden.



Doch US-Präsident Donald Trump hat sich aus wahltaktischen Gründen auf Kriegspfad gegenüber der Weltgesundheitsorganisation begeben und der WHO Geld gestrichen - ausgerechnet jener Institution also, die prädestiniert wäre, einen Impfstoff einigermaßen gerecht zu verteilen. Auch stellt sich die Frage: Würde ein Nationalist wie Trump einen Impfstoff, der in seinem Land entwickelt wurde, einfach so und sofort mit dem Rest der Welt teilen? Ohne Gegenleistung, ohne einen "Deal"?/be/DP/mis