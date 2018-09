Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Haushaltsdebatte

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die "Rheinpfalz" (Donnerstag) schreibt zur Haushaltsdebatte:

"Zumindest in Deutschland sind Staatshaushalt und Sozialkassen so gefüllt, dass sie einer erneuten Krise standhalten könnten.



Noch nie gab es so viele Menschen in Lohn und Brot. Es sind also positive Nachrichten, die dieses Land zu vermelden hat. Es gäbe gute Gründe, zuversichtlich zu sein. Doch man hat den Eindruck, dass nur die wenigsten Menschen tatsächlich zuversichtlich sind."