Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Hasskommentaren

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz' zu Hasskommentaren:

"Dieses (...) Urteil ist so eindeutig wie überfällig: Der Schutz von Persönlichkeit und Ehre gilt auch für Amtsträger und Politiker. (...) Das ist wichtig für unsere Demokratie. Wenn Träger öffentlicher Aufgaben hemmungslos beleidigt werden, wenn sie Todesdrohungen erhalten, wie Manuela Schwesig und Michael Kretschmer, wenn sie gar ermordet werden, wie der Regierungspräsident Walter Lübcke oder die beiden Polizisten in Kusel, will bald niemand mehr öffentliche Aufgaben im Dienste der Gesellschaft übernehmen."